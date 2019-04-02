تحقيق أميركي حول سيارات هيونداي وكيا

قالت أكبر هيئة تنظيمية أميركية لسلامة السيارات في أميركا إنها ستفتح تحقيقا في ثلاثة ملايين سيارة من شركة هيونداي وكيا الكوريتين الجنوبيتين، بعد مراجعة تقارير عن ثلاثة آلاف حادثة حريق تسببت في إصابة أكثر من 100 شخص.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن التحقيق جاء استجابة لشكوى مقدمة من مركز سلامة السيارات.

وتشمل التحقيقات موديلات كيا اوبيتما وسوينتو مصنعة بين 2011-2014 وكيا صول 2010- 2015 إضافة الى هيونداي سوناتا بين 2011- 2014.

وكانت الشركتان الكوريتان قد استدعتا أكثر من 2.3 مليون سيارة منذ عام 2015، لاعطاب متعلقة بالمحركات.

وفي التعاملات الصباحية، انخفضت أسهم هيونداي في صول بنسبة 2.5 في المئة، بينما انخفضت أسهم كيا 1.1 في المئة.