تحطم F-35 في اليابان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الأربعاء العثور على جزء من حطام طائرة مقاتلة من طراز F-35 بعد يوم من اختفائها عن شاشات الرادار فوق المحيط الهادي.

وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا إنه لم ترد بعد معلومات عن مصير قائد الطائرة، "لكننا متأكدون من أنها تحطمت".

وأضاف إيوايا للصحافيين "عثرنا على جزء من ذيل الطائرة، و لاتزال عمليات البحث بواسطة الطائرات والسفن جارية للعثور على باقي أجزاء الحطام".

وفقدت الطائرة المقاتلة حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء بينما كانت تحلق على بعد نحو 135 كيلومترا شرق ميساوا، شمال شرق اليابان، في مهمة تدريب.

وانقطع الاتصال بالطائرة بعد 30 دقيقة من إقلاعها من قاعدة ميساوا الجوية مع ثلاث طائرات أخرى.