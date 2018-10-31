تحطم مروحية للجيش الأفغاني ومقتل جميع الركاب

قال مسؤولون في أفغانستان إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأفغاني تحطمت في جنوب غرب البلاد الأربعاء ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 25 شخصا.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم فراه ناصر مهري إن طائرتي هليكوبتر عسكريتين كانتا في الطريق إلى إقليم هرات المجاور عندما خرجت إحداهما عن السيطرة.

وكان بين الضحايا نائب قائد فيلق قوات الجيش للمنطقة الغربية في أفغانستان نعمة الله خليل وزعيم مجلس إقليم فرح الذي كان أحد أبرز الشخصيات التي تحارب طالبان.

وفيما أوضح مهري أن الطائرة تحطمت وسط ظروف جوية سيئة، قال متحدث باسم طالبان إن "مسلحي الحركة أسقطوها".

قتلى في هجوم انتحاري في العاصمة

وفي كابل، قتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين بالقرب من سجن بولي شرقي الرئيسي في العاصمة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن الانتحاري كان راجلا وهاجم الحافلة أثناء دخولها السجن الواقع في شرق كابل.

وأدت موجة من أعمال العنف مرتبطة بالانتخابات إلى مقتل وجرح مئات الأشخاص في جميع أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة، مع تصعيد حركة طالبان وداعش هجماتهما على قوات الأمن الأفغانية وموظفي الحكومة.