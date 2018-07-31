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تحطم طائرة مدنية شمال المكسيك

تصاعد دخان بعد تحطم الطائرة المكسيكية

أظهرت لقطات تلفزيونية أن طائرة تابعة لشركة أيرومكسيكو سقطت في ولاية دورانجو بشمال المكسيك الثلاثاء وقال حاكم الولاية إن الحادث وقع قرب مطار.

وقالت شركة الخطوط الجوية المكسيكية على تويتر تقول إنها على علم بتقارير عن تحطم طائرة في دورانجو وتسعى للتحقق من المعلومات.

وكانت 97 راكبا على متن الطائرة، بالإضافة إلى طاقم مكون من أربعة أشخاص.

وأصيب نحو 80 شخصا في الحادث، حسب ما ذكرت سلطات الحماية المدنية في دورانجو.

ونشر مغردون مقطع فيديو للطائرة بعد سقوطها:

ولم ترد أية تقارير عن قتلى حتى الآن.

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