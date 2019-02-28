نشطاء: تحرش جنسي بمعتقلة سعودية

قال نشطاء سعوديون الخميس إن الناشطة إيمان النفجان المعتقلة منذ عدة أشهر تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي والضرب على مناطق حساسة من جسدها.

وذكر حساب "سعوديات معتقلات" الذي تشرف عليه الصحافية السعودية ريم سليمان، وهي معتقلة سابقة أيضا، أن النفجان "احتجزت في العزل الانفرادي في سجن ذهبان في جدة منذ أيار/ مايو ولغاية آب/ أغسطس من دون السماح لها بالاتصال أو رؤية أي شخص".

وأضاف حساب "سعوديات معتقلات" في عدة تغريدات نشرها الخميس أن النفجان "تعرضت للتحرش الجنسي البشع أثناء التحقيق، كما أن أحد حراس السجن كان يتعمد الدخول على زنزانتها ليلا ويقوم بركلها ولمسها في أماكن حساسة".

ووفقا للحساب الذي يهتم بقضايا الناشطات السعوديات المعتقلات فقد تم تصوير النفجان "عارية ووضعت صورتها أمامها خلال جميع جلسات التحقيق، وكان يتم مناداتها فقط باسم عميلة قطر، ويتم توجيه سؤال ساخر لها.. أتفضلين أن تُسجني مدى الحياة أم يتم إعدامك؟".

الحساب يزعم أن "جلسات التعذيب تمت بإشراف وتوصية مباشرة من سعود القحطاني" المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وظل سعود القحطاني يشغل منصب مستشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى تشرين الأول/أكتوبر عندما أقيل ثم فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لصلته بحادث مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وفي أيار/مايو الفائت، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

ومن بين الناشطات المعتقلات لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، اللتان عرفتا بدفاعهما عن حق النساء في قيادة السيارة ومطالبتهما بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في كانون الأول/ديسمبر الماضي السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى الناشطات المعتقلات للتأكد من سلامتهن.

ونفت السلطات السعودية في وقت سابق التقارير التي تتحدث عن تعرض نشطاء سعوديين بينهم نساء لتحرش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم، مشيرة إلى أنها تقارير "لا أساس لها".

من هي النفجان؟

عملت إيمان النفجان مساعدة مدرس في مجال اللسانيات في جامعة الرياض، وكانت تدير مدونة "المرأة السعودية"، وهي إحدى الناشطات اللاتي شاركن في حملة خرق حظر قيادة المرأة للسيارة.

نشرت مقالات تتعلق بالوضع الداخلي السعودية وحقوق المرأة في عدد من الصحف والمواقع العالمية مثل الغارديان البريطانية وسي أن أن الأميركية، واختارتها مجلة فورين بوليسي الأميركية ضمن قائمة المفكرين العالميين لعام 2011.

واعتقلت السلطات السعودية إيمان النفجان في 15 أيار/ مايو الماضي بتهمتي "التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية"، و"التواصل مع جهات خارجية من أجل زعزعة أمن واستقرار المملكة".