تحذير: هجوم عالمي على ماكينات الصرف الآلي

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مؤسسات مالية من مخطط لتنفيذ عمليات قرصنة عالمية خلال الأيام المقبلة تستهدف سرقة كميات كبيرة من الأموال من ماكينات الصرف الآلي.

وقالت مدونة Krebs On Security التي أطلعت على هذا التحذير "السري" إن مكتب التحقيقات أرسله إلى مصارف يوم الجمعة الماضية.

ويتحدث التحذير عن مخطط "ATM cash-out" أو "السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي" الذي يشير إلى قدرة القراصنة على اختراق البنوك أو أنظمة بطاقات الدفع واستخدام بيانات مسروقة لسحب ملايين الدولارات من أجهزة الصرف الآلي حول العالم في غضون ساعات قليلة.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل محدد على هذا الهجوم المحتمل. وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، قالت متحدثة باسمه إنه "من أجل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن المكتب يقدم بشكل روتيني النصائح إلى القطاع الخاص حول مختلف مؤشرات التهديد السيبراني التي تتم ملاحظتها خلال التحقيقات التي نجريها".