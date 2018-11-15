تحذير من تجاهل إزالة الزائدة الدودية

حذرت دراسة حديثة أجراها فريق طبي في جامعة ستانفورد الأميركية من خطورة تفضيل استخدام المضادات الحيوية عن الجراحة لإزالة الزائدة الدودية.

وقالت الطبيبة ليندسي سيتس، قائدة الفريق، إن الأشخاص الذين عانوا من التهاب الزائدة الدودية وعولجوا بالمضادات الحيوية وحدها لديهم فرصة أكبر للمعاناة مجددا من مشاكل ذات صلة بهذا المرض.

وكشفت النتائج التي استندت إلى مراجعة ملفات 58 ألف شخص خضعوا لمشكلات متعلقة بالزائدة الدودية، أن الذين فضلوا المضادات الحيوية زادت فرصة عودتهم لطلب العلاج مجددا مرتين، وزادت فرصة تعرضهم لمشكلة خراجات البطن بنسبة 42 في المئة.