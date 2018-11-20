تحذير من أكل الخس الروماني

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، من تناول أي من أنواع الخس الروماني، بعد تفشي عدوى مؤخرا ومرض عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة.

ودعت في بيان المستهلكين إلى تجنب تناول الخس الروماني على الإطلاق وطلبت من التجار والمطاعم عدم بيعه أو تقديمه للزبائن، حتى يتم معرفة المزيد من المعلومات حول العدوى التي سببها أحد أنواع بكتيريا "إي كولاي".

وذكرت أن 32 شخصا في 11 ولاية أصيبوا بالمرض من تناول خس روماني ملوث، من بينهم 13 شخصا أدخلوا المستشفيات، مشيرة إلى أن شخصا واحدا عانى من الفشل الكلوي.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن على المستهلكين التخلص من أي خس روماني لديهم حتى لو تم تناول بعضه ولم يصب أحد بإعياء.

ودعتهم أيضا إلى غسل وتعقيم أدراج ورفوف الثلاجات التي تم فيها تخزين أي كميات منه.