تحذير للأميركيين من السفر إلى السودان

دعت وزارة الخارجية الأميركية الخميس المواطنين الأميركيين إلى عدم السفر إلى السودان بسبب "الاٍرهاب والجرائم والخطف والاضطرابات المدنية".

وقالت الوزارة في بيان إنها أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين الأميركيين من غير ذوي المهام الطارئة، السودان.

وأشارت الوزارة إلى فرض حالة طوارئ في عموم السودان "تمنح قوات الأمن سلطة أكبر للتوقيف والاحتجاز".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن في وقت سابق الخميس تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات رئاسية، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقال بن عوف إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.