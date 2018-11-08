تحذير جديد من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

تعتبر مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) واحدة من المشكلات الخطيرة التي تحذر منظمات ومؤسسات دولية من تداعياتها الصحية والاقتصادية على العديد من دول العالم.

آخر تلك التحذيرات جاء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي توقعت في تقرير صدر الأربعاء أن تقتل البكتريا المقاومة لمضادات الميكروبات 30 ألف أميركي سنويا بحلول عام 2050.

المنظمة وصفت المشكلة بأنها "واحدة من أكبر التهديدات للطب الحديث".

الموتى قد يصل عددهم إلى 2.4 مليون في أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا في السنوات الـ30 المقبلة، بحسب التقرير.

وقالت OECD إن التكلفة على 33 دولة "متقدمة" مشمولة في الدراسة قد تصل إلى 3.5 مليارات دولار في المتوسط سنويا.

متوسط المقاومة، بحسب التقرير، مرتفع في تركيا وكوريا واليونان (حوالي 35 في المئة) هو معدل أعلى سبع مرات من أيسلندا وهولندا والنرويج، وهي الدول ذات النسب الأقل (حوالي 5 في المئة).

وتزداد المقاومة في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة. في البرازيل وإندونيسيا وروسيا، على سبيل المثال، حدثت لما بين 40 إلى 60 في المئة من الالتهابات عملية مقاومة لمضادات الميكروبات، مقارنة بمتوسط 17 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكر التقرير أن معالجة هذه الأضرار ممكنة بإنفاق دولارين فقط على الفرد سنويا بإجراءات بسيطة مثل غسل اليدين، أو بالتحوط في وصف المضادات الحيوية.

واقترحت المنظمة وسائل فعالة لعلاج المشكلة تتمثل في إنهاء الإفراط في وصف المضادات الحيوية، وإجراء اختبارات أسرع للمرضى لتحديد ما إذا كانوا مصابين بعدوى فيروسية أو بكتيرية، وتأخير وصف المضادات الحيوية، والقيام بحملات إعلامية وجماهيرية.

ورأى التقرير أن الاستثمار في "حزمة شاملة" تشمل بعض هذه التدابير يمكن أن يؤتي ثماره في غضون عام واحد فقط، وسيؤدي إلى توفير 4.8 مليارات دولار سنويا.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان قد حذرت في حزيران/يونيو الماضي من أن إساءة استخدام المضادات الحيوية تنذر بخطر الإصابة بالأمراض والوفاة، وحذرت أيضا من التأثير السلبي لذلك على البيئة والمحاصيل الزراعية والتجارة.

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