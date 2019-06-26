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تحذير أميركي جديد لتركيا بشأن إس-400

القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأربعاء أن تركيا ستواجه عقوبات اقتصادية إذا مضت قدما في شراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

والتقى إسبر مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الأربعاء خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال مسؤولون إن اللقاء بين الحليفين لم ينجح في إحراز تقدم.

وكانت الولايات المتحدة أبلغت تركيا أنه سيحظر عليها شراء طائرات مقاتلة من طراز إف -35 إذا استمرت في خططها لشراء منظومة إس- 400 الروسية.



وقال مسؤول دفاعي رفيع المستوى يرافق إسبر إن الرسالة تكررت خلال ما وصفه بالنقاش الصريح.

وكانت تركيا ذكرت أن خطط شراء المنظومة الروسية أبرمت ولا رجعة فيها.

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