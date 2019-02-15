آبل تسهّل التحكم بالدفعات المالية

تغيير صغير قامت به آبل، إلا أنه بالغ الأهمية..

بخطوة واحدة، يستطيع مستخدم الإصدار الأحدث من آبل (iOS 12.1.4) و(12.2 beta) التحكم بالدفعات والاشتراكات المالية لتطبيقاته، بعد أن كانت عملية معقدة نوعاً ما سابقاً.

فكم مرة اضطررت لدفع ثمن اشتراك تطبيق أو خدمة استخدمتها يوماً عبر جهاز آيفون؟

وهل فوجئت بأن ذاك المبلغ قد تم خصمه من حسابك على الأغلب بمجرد انتهاء فترة الاشتراك التي طلبتها؟

قد يظن البعض الأمر ليس بذي أهمية، إلا أن من وجد نفسه متورطاً بدفع مبلغ لم ينوِ دفعه، أو من وجد طفله مشتركاً بألعاب وخدمات تتطلب دفع النقود، دون علمه، سيعرف قيمة التطوير الذي قدمته آبل.

كل ما قامت به آبل كان تغيير موقع تلك القائمة التي تعطيك كمستخدم صلاحية معرفة اشتراكاتك، والتحكم ببقائها من عدمه.

فطالما احتاج العثور عليها وقتاً ومعرفة كبيرة قد لا يمتلكها المستخدم العادي من أجل التنقيب عنها. أما الآن فلا داع لذلك، فكل ذلك أصبح موجوداً بمجرد النقر على أيقونة المستخدم في واجهة متجر تطبيقات أبل.

ليس عليك سوى الضغط على الأيقونة، ومن ثم اختيار التحكم بالاشتراكات!