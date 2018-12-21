بدأت نادية محمد سالم الادخار لزفافها قبل فترة طويلة من خطبتها، غير أن أعباء الزواج كانت أكثر إرهاقا بكثير مما تصورت عندما خطبها زوجها قبل نحو عام.

وتظهر بيانات رسمية مصرية إن عدد الزيجات تراجع بنحو ثلاثة في المئة في العام 2017، ويبدو أن جانبا كبيرا من هذا يرجع إلى ارتفاع التكاليف.

وقالت نادية (30 عاما) "كل شيء كان باهظ الثمن"، وأضافت "كنت أشعر بالتوتر والقلق".

وتسببت إصلاحات اقتصادية قاسية شملت تعويم قيمة العملة في زيادة حادة في الأسعار، لاسيما أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها كثير من المصريين لتجهيز منازلهم للزواج.

وقالت رانيا سالم الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع في جامعة تورونتو إن "أسعار كل الضروريات المرتبطة بالزواج سترتفع، لذلك أتوقع أن تطول فترات العزوبية أو الخطوبة أكثر وأكثر".

وأضافت أن متوسط تكلفة الزواج في 2012 كانت 61 ألف جنيه مصري (ما يقارب 10 آلاف دولار).