تجميد نشاط النقابات المهنية في السودان

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأحد قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.

ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد، الجمعيات العمومية.

وأعفى المجلس أيضا كلا من العميد محمد المبارك سليمان مدير إدارة مراسم الدولة والمهندس قبيس أحمد المصطفي مدير الإدارة العامة للشئون الإعلامية برئاسة الجمهورية.