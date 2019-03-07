تجدد المظاهرات وضبط أسلحة في السودان

نزل المتظاهرون وبينهم العديد من النساء مجددا إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم الخميس احتجاجا على التدابير التي فرضها الرئيس عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأعلن البشير في 22 شباط/فبراير فرض حالة الطوارئ لمدة سنة عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

لكن ذلك لم يردع أعدادا من المتظاهرين تقودهم نساء الخميس من النزول إلى الشارع مرددين شعارات مناهضة للرئيس في بعض أحياء الخرطوم وأم درمان، بحسب شهود عيان.

وأفاد أحد المواطنين وكالة الصحافة الفرنسية بأن "النساء يقدن المسيرات اليوم لكن عناصر الأمن يوقفون المتظاهرين بأعداد كبيرة".

وكان منظمو التظاهرات قد دعوا لمسيرات الخميس دعما للنساء عشية #يوم_المرأة العالمي.

وقال "ائتلاف الحرية والتغيير"، الهيئة التي تقود التظاهرات ضد حكم البشير، "ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات الخميس لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا".

ضبط شاحنة أسلحة

وأعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني ضبط شاحنة كانت محملة بأعداد كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمداخل مدينة أم درمان.

وقال اللواء أحمد أبوزيد رئيس الدائرة السياسية بجهاز الأمن فى تصريحات صحافية بالخرطوم، إن الضبطية التى تمت الخميس هي الأكبر خلال الأيام الماضية وأشار إلى أن عدد الأسلحة المضبوطة يكفى لتسليح كتيبتين.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية السودانية كانت قد ألقت القبض الإثنين الماضى على سيارة كانت محملة بأسلحة فى ولاية القضارف شرقى البلاد بعدما تم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية.