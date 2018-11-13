تجدد القصف على غزة وسقوط صواريخ جنوبي إسرائيل

أطلق مسلحون فلسطينيون في غزة عشرات الصواريخ على جنوب إسرائيل في وقت مبكر الثلاثاء فيما شنت مقاتلات إسرائيلية غارات جديدة على أهداف لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وعقدت الحكومة الأمنية الإسرائيلية اجتماعا صباح الثلاثاء لبحث التصعيد الأخير في القطاع وجنوب إسرائيل حيث قتل مدني وأصيب 70 آخرون بجروح.

وأفادت صحيفة هآريتس بأن مصدرا دبلوماسيا نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن وقف إسرائيل الاتصالات مع الأمم المتحدة ومصر حول وقف لإطلاق النار، فيما قالت مصادر رسمية إن إسرائيل لا تعمل في الوقت الحالي مع المنظمة الدولية والقاهرة من أجل نزع فتيل التوتر.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل فلسطيني وجرح اثنين آخرين الثلاثاء في غارة إسرائيلية على شرق غزة، ما يرفع عدد القتلى خلال أقل من 24 ساعة إلى ستة فلسطينيين.

وبدأت الهجمات عبر الحدود إثر مداهمة إسرائيلية فاشلة في غزة في وقت متأخر الأحد، في أكبر تصعيد منذ حرب عام 2014 بين إسرائيل وحماس. وناشد وسطاء دوليون ضبط النفس على أمل تجنب حرب أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 400 صاروخ وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ بدء التصعيد الراهن بعد ظهر الاثنين، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الإسرائيلي "القبة الحديدية" اعترض نحو 100 صاروخ.

وقصفت إسرائيل أكثر من 100 هدف تقول إنها مرتبطة بالمسلحين في غزة بما في ذلك ضربة دمرت محطة التلفزيون التابعة لحماس التي تحكم القطاع.

Since Gaza terror organizations began their widespread attack on Israeli civilians:

🔴 Approx. 370 rockets were launched from #Gaza at #Israel.

🔴 Approx. 100 rockets were intercepted by the Iron Dome aerial defense system. pic.twitter.com/f45vRGQowU — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 13, 2018

وأوضح الجيش أن الطائرات قصفت عدة أهداف "استراتيجية" لحماس بما في ذلك مجمعات عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ وجزءا من شبكة الأنفاق الضخمة تحت الأرض، فضلا عن استهداف مبنى في مدينة غزة يخدم قوات حماس العسكرية والاستخباراتية ويضم مستودعا للذخيرة.