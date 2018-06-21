البحرين.. تبرئة علي سلمان

برأت محكمة بحرينية الخميس الشيخ علي سلمان زعيم حركة الوفاق الشيعية، أبرز قوى المعارضة في المملكة، في قضية التجسس لصالح قطر.

وأكد ميثم سلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يتزعمه علي سلمان، النبأ.

وذكر مصدر قضائي بحريني أن حكم البراءة شمل أيضا اثنين من مساعدي سلمان حوكما في القضية نفسها.

وكانت النيابة البحرينية قد وجهت للثلاثة تهمة "التخابر مع دولة قطر" من أجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج"، إضافة إلى "قبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر)".

وكان زعيم المعارضة الشيعية قد أوقف في 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.