تبادل إطلاق نار بين قوة إسرائيلية والأمن الفلسطيني

أصيب عنصران من أفراد الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية بجروح طفيفة الثلاثاء في تبادل نادر لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، بحسب ما أفاد محافظ مدينة نابلس، بينما تحدث الجيش الاسرائيلي عن خطأ في تحديد الهوية.

وقال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان إن "إثنين من أفراد الأمن الفلسطيني أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع في ساعات الصباح الأولى بجوار مقر قوات الأمن".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته كانت تقوم بعملية اعتقال لنشطاء فلسطينيين عندما فتحت النيران على هدف تبين أنه "الهدف الخطأ".

وأضاف أن "تبادلا لإطلاق النار وقع بين قواتنا وأولئك الذين اشتبهت بهم القوات ليتبين في وقت لاحق أن هؤلاء كانوا أعضاء في قوات الأمن الفلسطينية".

وصرح رمضان للصحفيين أن "اسرائيل ادعت أن قواتها تعرضت لإطلاق نار، ردت عليه بإطلاق نار على مبنى المقر، لماذا تواجدوا في المكان أصلا".

وتابع من أمام مقر الأمن الذي تحطمت عدد من نوافذه "أين يقع المقر؟ إنه في وسط نابلس"، متسائلا "ماذا يفعل الجيش الإسرائيلي في نابلس؟ ماذا يفعلون بالقرب من المقر الرئيسي؟ لم يكن هناك تنسيق بهذا الشأن".

وقال الجيش الاسرائيلي في بيانه أنه "لا توجد خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية وسيتم فتح تحقيق في الحادث".

وتخضع مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بموجب اتفاقية أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين للحكم الأمني والإداري الفلسطيني الكامل.

وتقتحم القوات الإسرائيلية بانتظام مناطق الحكم الذاتي الفلسطينية لضرورات تتعلق بأمن إسرائيل.