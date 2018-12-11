تايم تختار خاشقجي وصحافيين آخرين شخصية العام

اختارت مجلة تايم الأميركية الثلاثاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول كشخصية العام 2018، إلى جانب صحافيين آخرين.

وأعلنت المجلة العريقة تكريم كل من خاشقجي والصحافية الفيلبينية ماريا ريسا والصحافيين البورميين من وكالة رويترز وا لون وكياو سوي أو اللذين يقبعان حاليا في السجن، فضلا عن رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأميركية في أنابوليس بولاية ميريلاند "كابيتال غازيت" التي قتل خمسة من أعضائها في هجوم وقع في 28 حزيران/يونيو.

ونشرت المجلة أربعة أغلفة وضعت على كل واحد منها صورة للصحافيين المكرمين مرفقة بالعنوان "الحراس والحرب على الحقيقة".

وقالت تايم إن الصحافي الذي التقط الصور للصحافيين المجسدين لشخصية العام لـ2018 والذين استهدفوا بسبب عملهم، تعرض بنفسه للسجن ووضع على قائمة سوداء لعقدين بسبب تغطيته لصراعات سياسية وحروب حول العالم.

وتختار "تايم" شخصية العام منذ 1927، واختارت المجلة "النساء اللواتي كسرن الصمت حيال الاعتداء والتحرش الجنسي" للفوز بلقب شخصية عام 2017.