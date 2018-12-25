تايلاند تشرع الماريوانا للاستعمال الطبي

أقرت تايلاند الثلاثاء تعاطي الماريوانا للاستعمال الطبي والأبحاث.

ويعد هذا أول تقنين للمخدر في منطقة تطبق بعضا من أكثر قوانين مكافحة المخدرات صرامة في العالم.

ووافق البرلمان التايلاندي على تعديل قانون المخدرات لعام 1979 في جلسة طارئة أقر خلالها عددا من مشروعات القوانين قبل عطلة عيد الميلاد.

وحتى ثلاثينيات القرن الماضي كانت الماريوانا تستخدم في تايلاند لتخفيف الألم والتعب.

وقال رئيس لجنة الصياغة في البرلمان سومتشاي ساوانجكارن في الجلسة التي بثها التلفزيون "هذه هدية المجلس التشريعي الوطني للحكومة والشعب التايلاندي في السنة الجديدة".

وقننت دول من بينها كولومبيا وكندا الماريوانا للاستعمال الطبي بل والترفيهي لكن المخدر ما زال غير قانوني ومن المحرمات أيضا في كثير من دول جنوب آسيا.

وتصل عقوبة مهربي الماريوانا إلى الإعدام في كل من سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا.