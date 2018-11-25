مصر.. تأييد إعدام متهمين باغتيال النائب العام

أيدت محكمة النقض المصرية الأحد حكما بإعدام تسعة متهمين بقتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك بعد النظر في طعن تقدم به 53 متهما في القضية.

كما قضت المحكمة بتخفيف الأحكام الصادرة ضد باقي المتهمين، من بينها ستة أحكام إعدام خففت إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 22 تموز/يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، إثر إدانتهم باغتيال بركات، وعاقبت البقية بالسجن فترات متباينة بينهم 15 بالمؤبد، مع انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم توفي قبل الفصل في الدعوى.

واغتيل النائب العام المصري السابق هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة في حزيران/ يونيو 2015.

ووجهت للمتهمين حينها عدة تهم من بينها القتل العمد وحيازة أسلحة غير مرخصة وتصنيع مفرقعات شديدة الانفجار.