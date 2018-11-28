دوري الأبطال.. تأهل دورتموند

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله سلبا مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي الأربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط.

وحل توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عندما سجل لاعبه كريستيان إريكسن هدفا في شباك إنتر ميلان الإيطالي في استاد ويمبلي الأربعاء.

ورفع الفوز رصيد النادي اللندني إلى سبع نقاط متساويا مع ضيفه الإيطالي لكن توتنهام يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على منافسه.

ولا يزال توتنهام بحاجة للفوز خارج أرضه على برشلونة متصدر المجموعة في الجولة الأخيرة الشهر المقبل ليضمن الظهور للمرة الثالثة في مرحلة خروج المغلوب في البطولة.