تأجيل مباراة لباريس سان جيرمان بطلب من الشرطة

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء إرجاء المباراة المقررة السبت المقبل بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، وضيفه مونبلييه في المرحلة السابعة عشرة، بطلب من الشرطة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية.

وقالت الرابطة في بيان إنه "بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 كانون الأول/ديسمبر".

وأضافت "ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق".

وتشهد مناطق فرنسية عدة أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عرفت باسم "السترات الصفراء"، اعتراضا على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال شغب في قلب باريس. ودعا المحتجون إلى تظاهرات جديدة السبت في باريس، ما سيتطلب تعبئة الشرطة في العاصمة.