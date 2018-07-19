تأجيل توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بجنوب السودان

أعلن وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد الخميس تأجيل التوقيع على اتفاق أولي لتقاسم السلطة بين الفرقاء في جنوب السودان بطلب من حكومة الخرطوم.

وقال الدرديري في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن الأطراف أبدت بعض الملاحظات التي رغبت في إدراجها في الاتفاق. وأضاف "سيتم إعلان موعد جديد للتوقيع الأولي للصفقة في وقت لاحق". وأكد التزام الأطراف بالتوقيع على "اتفاق نهائي في 26 من الشهر الجاري" بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وتستضيف الخرطوم منذ حزيران/ يونيو جولة مفاوضات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في إطار الجهود الإقليمية لإنهاء الصراع في جنوب السودان.

وكانت الجماعات المتحاربة قد اتفقت على اتفاق أولي لتقاسم السلطة خلال جولة محادثات بكمبالا في السابع من تموز/يوليو الجاري، شهدت عودة زعيم المتمردين مشار إلى منصبه السابق كنائب للرئيس.

وتم توقيع اتفاق مماثل في عام 2015 لكنه انهار بعد عام إثر اندلاع معارك دامية تسببت في فرار مشار.

واندلعت الحرب في جنوب السودان في نهاية 2013 بعد أن اتهم كير نائبه السابق بالتخطيط لانقلاب. وتسبب النزاع في مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.