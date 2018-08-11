تأجيل إطلاق مسبار ناسا نحو الشمس

تأجل موعد إطلاق المسبار "باركر" الذي تنوي وكالة الفضاء والطيران الوطنية الأميركية (ناسا) إرساله نحو الشمس إلى صباح الأحد.

وجاء ذلك بعدما واجهت محاولة إطلاق المسبار صباح السبت عقبات فنية حالت دون إتمامها.

This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning. Get real-time updates: https://t.co/9uczz8fdI8 pic.twitter.com/6GyCioopfa — NASA (@NASA) August 11, 2018

ويقلع المسبار من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا وسيكون أول مركبة من صنع الإنسان تلامس هالة الشمس.

وسيمر المسبار في هذه الهالة 24 مرة على بعد حوالي 6.2 مليون كيلومتر من سطح الشمس خلال مهمته التي تستمر سبع سنوات.

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