تفرض خلال أيام.. هذه تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة على إيران

مع حلول يوم 6 آب/أغسطس، ستعيد الولايات المتحدة فرض أول حزمة عقوبات اقتصادية على إيران.

الرئيس دونالد ترامب أعلن في بداية آيار/مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر إعادة فرض هذه العقوبات، وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بها.

القرار الأميركي ألقى بظلاله على الاقتصاد الإيراني حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، إذ انهار سعر الريال أمام الدولار.

ما طبيعة هذه العقوبات؟

حسب وزارة المالية الأميركية، العقوبات ستفرض على عمليات شراء الدولار الأميركي من قبل النظام الإيراني، وعقوبات على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات على عمليات نقل المعادن كالألومنيوم سواء داخل أو خارج إيران، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.

وسيتم فرض عقوبات على المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء، وعقوبات أيضا على الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران، حسب تقرير للمجلس الأطلسي.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تستورد بعد الأن السجاد الإيراني وبعض المواد الغذائية مثل الفستق، بالإضافة إلى عدم تصدير الولايات المتحدة الطائرات المدنية إلى إيران.

ما هي أبرز الشركات التي غادرت إيران؟

أعطت إدارة الرئيس ترامب الشركات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات، 90 يوما لإنهاء تعاملاتها التجارية مع إيران، وغادر إيران ما يزيد عن 10 شركات عالمية تحسبا للعقوبات، منهم: بوينغ، جنيرال إليكتريك، ميرسك، بيجو، مجمع تكرير ريلاينس، سيمنس، توتال للغاز والبترول.

وتقول الإدارة الأميركية إن نحو 50 شركة وكيانا عالميا تعهدوا بمغادرة إيران.

ماذا يحدث إن لم تستجب الشركات؟

إدارة ترامب كررت أكثر من مرة أنها لن تتردد في معاقبة الشركات الأميركية والأجنبية التي لن تمتثل لقرار إعادة العقوبات على إيران، والتي ستسمح للإيرانيين أن يجروا تعاملات في الولايات المتحدة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، التقى مسؤولون أميركيون من وزارتي الخارجية والخزانة بنظرائهم من أوروبا وآسيا لشرح سياسة العقوبات الجديدة.

كيف كان التأثير على إيران؟

يعاني الاقتصاد الإيراني جراء الفساد وسوء الإدارة، حسبما ذكر تقرير للمجلس الأطلسي، لكن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي زاد من هذه المعاناه، ما أدى إلى انهيار سعر العملة الإيرانية المحلية.

ووصل سعر الدولار إلى 118 ألف ريال إيراني هذا الأسبوع في السوق السوداء.

وكان من شأن تصريحات ترامب بأنه على استعداد لمقابلة المسؤولين الإيرانيين أن تخفف قليلا من الانهيار السريع للعملة حيث وقف سعر العملة أمام الدولار في السوق السوداء عقب تصريح ترامب إلى 104 ألف ريال.