باريس سان جرمان يستعد للقاء نانت

سيكون فريق باريس سان جرمان محروما من خدمات سبعة أو ثمانية من لاعبيه الأساسيين عندما يواجه نانت الأربعاء في مباراة حاسمة، سيتوج في حال فوزه بها، بلقب الدور الفرنسي لكرة القدم.

وقال مدرب الفريق الألماني توماس توخل "سنلعب في غياب ماركينيوس، نيمار، كافاني، فيراتي، برنات، سيلفا، مونييه وأعتقد دي ماريا".

ويأتي ذلك بعد يومين من الخسارة المذلة أمام مضيفه ليل (1-5) والتي شهدت إصابة القائد البرازيلي تياغو سيلفا، والمدافع البلجيكي توما مونييه، وطرد المدافع الإسباني خوان برنات في شوطها الأول، وتلقي فيراتي إنذارا في الدقائق الأخيرة سيغيبه عن مواجهة نانت.

وأضاف مدرب الفريق الفرنسي الذي خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي، مازحا "إنها ليست التشكيلة التي سنخوض بها ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إنها لائحة لاعبينا المصابين".

وسيتوج باريس سان جرمان باللقب المحلي للعام الثاني تواليا، والمرة الثامنة في تاريخه في حال فوزه في نانت.

ويتصدر باريس سان جرمان الترتيب برصيد 81 نقطة بفارق 17 نقطة أمام ليل قبل 6 مراحل من نهاية الموسم.

وستكون مباراة الغد أمام نانت المحاولة الثالثة للنادي الباريسي لحسم اللقب بعد فشله في المباراتين الأخيرتين بتعادله مع ضيفه ستراسبورغ 2-2 وخسارته أمام ليل 1-5.