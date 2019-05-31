تقرير: حملة تطهير في كوريا الشمالية

أعدمت بيونغيانغ مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أونفي شباط/فبراير، وفق ما أكدته الجمعة صحيفة كورية جنوبية.

وقالت صحيفة "شوسون إلبو" إن كيم هيوك شول الذي كلّف بالعمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم، أعدم رميا بالرصاص "لخيانته القائد الأعلى" بعدما أعادته الولايات المتحدة إلى بلاده قبيل القمة.

وأكدت الصحيفة نقلا مصدر لم تحدده أن "كيم هيوك شول أعدم في آذار/مارس في مطار ميريم مع أربعة مسؤولين في الخارجية بعد تحقيق".

ولم تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين الآخرين الذين أعدموا. وكانت وكالة أنباء يابانية قد أفادت في أواخر نيسان/أبريل الماضي بأن كوريا الشمالية أعدمت أربعة موظفين في وزارة خارجيتها اتهمتهم بـ"إفشال" قمة الأخيرة هانوي.

ومثل كيم هيوك شول بلاده في المحادثات التحضيرية لقمة هانوي مع نظيره الأميركي ستيفن بيغون.

ورفض وزير الوحدة الكوري الجنوبي الذي يتولى المسائل المتعلقة بالعلاقات بين الكوريتين، التعليق على مقال صحيفة "شوسون إلبو".

وقالت الصحيفة إن شين هيي يونغ مترجمة كيم، أرسلت أيضا إلى السجن بسبب خطأ في الترجمة خلال القمة.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن شين لم تترجم مقترح كيم الجديد عندما أعلن ترامب أن "لا اتفاق" وغادر الطاولة.

وانتهت قمة كيم وترامب في هانوي من دون اتفاق ومن دون بيان مشترك، إذ لم يتمكنا من الاتفاق بشأن وضع حد للبرامج النووية لبيونغيانغ، مقابل رفع العقوبات عنها.

ومنذ ذلك الحين، صعدت كوريا الشمالية ضغوطاتها خصوصا بقيامها باختبارين صاروخيين.

وأرسل كذلك المسؤول الكبير في الحزب الحاكم كيم يونغ شول محاور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المحادثات حول السلاح النووي، إلى معسكر للعمل وفق الصحيفة.

وفي نيسان/أبريل، أكدت لجنة استخبارات برلمانية كورية جنوبية أن كيم يونغ شول عوقب بسبب إدارته لقمة هانوي، على الرغم من تعيينه مؤخرا في لجنة شؤون الدولة وهو جهاز أساسي في الحكم في كوريا الشمالية ويرأسه الزعيم الكوري الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أن معلومات نشرتها الصحافة الكورية الجنوبية في السابق حول عمليات تطهير وإعدام في الجارة الشمالية، تبين أنها غير صحيحة.

وجاءت المعلومات الأخيرة حول الإعدامات المفترضة في وقت حذرت فيه صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية الكورية الشمالية الخميس من أن المسؤولين الذين يرتكبون أعمالا عدائية ضد الحزب، كما المعادين للثورة، سيواجهون "حكم الثورة القاسي".