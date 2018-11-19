لا انتخابات مبكرة في إسرائيل

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين أنه لن ينسحب من الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتانياهو في الوقت الراهن رغم الخلافات الحادة، ما يبدد احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وقال بينيت إنه سيمنح نتانياهو الوقت لتصحيح مسار الأمور في عدد من القضايا.

وأضاف "إذا كان رئيس الوزراء جادا في نواياه وأنا أريد أن أصدق ما قاله بالأمس، فأقول لرئيس الوزراء إننا نسحب حاليا كل مطالبنا السياسية وسنساعدك في المهمة الهائلة لجعل إسرائيل تكسب مجددا".

ويأتي ذلك بعدما هدد حزب بينيت "البيت اليهودي" اليميني بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يتم منح الوزير حقيبة الدفاع، وهو ما كان من شأنه تجريد الائتلاف من أغلبيته البرلمانية والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ورفض نتانياهو ذلك رغم الأزمة التي تهدد الحكومة منذ استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان احتجاجا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نتانياهو الأحد إنه سيتولى في الوقت الحالي بنفسه حقيبة الدفاع التي شغرت باستقالة ليبرمان وسيعمل على إقناع بقية شركائه في الائتلاف بالبقاء في الحكومة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بينيت انسحاب حزبه من الائتلاف، ما من شأنه تجريد نتنياهو من أغلبيته البرلمانية والدعوة الى انتخابات جديدة. وكان المحللون قد توقعوا إجراء الانتخابات في مارس/آذار.