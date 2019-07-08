طبيب واقتصادي وعالم جينات.. مرشحون لرئاسة الحكومة في السودان

بعد توصل المجلس العسكري السوداني إلى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، يعكف كل طرف الآن على اختيار الأفراد الذين سيقودون المرحلة الانتقالية بهياكلها الثلاث: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وسيحل مجلس السيادة محل رئيس الجمهورية بينما سيتولى المجلس التشريعي إصدار القوانين.

وتتجه الأنظار الآن لمنصب رئيس الوزراء الذي سيقود حكومة من التكنوقراط حسب الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة.

والكشف عن قائمة المرشحين متوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن مصدرا مقربا من المحادثات كشف "لموقع الحرة" عن تردد ثلاثة أسماء قال إنها الأوفر حظا بتولي منصب رئاسة الوزراء.

د. عبد الله حمدوك

خبير اقتصادي تخرج من جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

وحسب وسائل إعلام سودانية، شغل حمدوك مناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من بينها، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمدير الاقليمي بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي عام 2018، اعتذر حمدوك عن قبول تولي منصب وزير المالية السوداني.

لكن وخلافا لذلك الموقف، ذكر ناشطون على مواقع التواصل أن الخبير الاقتصادي السوداني قبل بالفعل تولي رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية: