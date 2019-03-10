بينهم عرب.. جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية جنسيات ضحايا تحطم الطائرة التي كانت في طريقها إلى نيروبي الأحد.

وقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 149 شخصا بالإضافة إلى طاقمها المكون من ثمانية أفراد.

ويحمل ضحايا الحادث جنسيات 33 دولة موزعة كالتالي: 32 كينيا، و18 كنديا، وتسعة إثيوبيين، وثمانية إيطاليين، وثمانية صينيين، وثمانية أميركيين، وسبعة بريطانيين، وسبعة فرنسيين، وستة مصريين، وخمسة هولنديين، وأربعة هنود، وأربعة سلوفاكيين، وثلاثة نمساويين، وثلاثة سويديين، وثلاثة روس، ومغربيين، وإسبانيين، وبولنديين وإسرائيليين.

وضمت قائمة الضحايا أيضا مواطنا واحدا من كل من: بلجيكا، إندونيسيا، الصومال، النرويج، صربيا، توغو، موزمبيق، رواندا، السودان، أوغندا، اليمن.

وحمل أربعة ركاب جوازات سفر تابعة للأمم المتحدة ولم تتضح جنسياتهم حتى الآن.

وقالت الشركة إن الطيار واجه صعوبات بعد الإقلاع وطلب العودة إلى مطار أديس أبابا قبل أن تتحطم الطائرة.