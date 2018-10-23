بينها دعوة للمسافرين عبر الزمن.. هذه مقتنيات ستيفن هوكينغ

تعرض مقتنيات لعالم الفيزياء الفلكية ستيفن هوكينغ الذي رحل عن عالمنا في آذار/مارس الماضي للبيع في مزاد يبدأ في لندن يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر.

يمكن مشاهدة جميع المقتنيات من خلال هذا موقع دار مزاد كريستيز في لندن.

تشمل المقتنيات واحدة من خمس نسخ متوفرة لأطروحة الدكتوراه التي قدمها هوكينغ في جامعة كمبريدج البريطانية عام 1965 وعنوانها "خصائص الكون المتمدد"، والتي أكملها بعد نحو عامين فقط من تشخيصه بالإصابة بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي وتوقع الأطباء ألا يعيش طويلا.

تتراوح قيمة النسخة التي تحمل توقيع هوكينغ وعبارة" هذه الرسالة عمل أصلي" بين مئة ألف و150 ألف جنيه أسترليني (130 و195 ألف دولار).

Christie’s is honoured to present a remarkable selection of personal items from the estate of #StephenHawking https://t.co/GK0ybPXmNO pic.twitter.com/LwTWD3ToXi — Christie's (@ChristiesInc) October 22, 2018

يقول موقع دار كريستيز التي ستبيع المقتنيات إن رسالة الدكتوراه شهدت إقبالا كبيرا عندما عرضتها جامعة كمبريدج على الإنترنت عام 2017 وقالت شبكة سى أن أن إنه تم تحميلها حوالي 60 ألف مرة في أقل من 24 ساعة على موقع الجامعة. هذا الطلب على الأطروحة أدى إلى انهيار الموقع حينها.

هوكينغ كان يجلس كرسي متحرك وكان لا يحرك سوى بعض أصابعه ويعتمد كليا على الآخرين والأجهزة في الحركة والتواصل. تعرض الدار أول كرسي متحرك استخدمه العالم الراحل ويتراوح سعره بين 10 و15 ألف جنيه أسترليني (12600 إلى 18900 دولار).

من بين المقتنيات أيضا الكتاب الأكثر شهرة لهوكينغ وهو "تاريخ موجز للزمن" الذي نشر في عام 1988 والذي بيعت منه حوالي 10 ملايين نسخة وظل على قائمة صحيفة "صنداي تايمز" لأفضل الكتب مبيعا لمدة لا تقل عن 237 أسبوعا.

نسخة الكتاب التي ستعرض تحمل توقيع هوكينغ، ويتراوح سعرها بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه أسترليني (2500 إلى 3800 دولار).

في عام 2009، سعى هوكينغ إلى دراسة إمكانية السفر عبر الزمن، فوجه دعوة للمسافرين عبر الزمن لحضور حفل خاص. لم يعلن عن الدعوة علنا في حينها لضمان حضورهم هم فقط، لكن لم يحضر أحد.

سيعرض في المزاد أيضا "بورتريه" يحمل صورته ويعود إلى عام 2005 ويتراوح سعره بين 500 و800 دولار.

مجموعة من الأوسمة والجوائز ستكون أيضا من بين المقتنيات التي حصل عليها في الفترة بين عامي 1975 و1999، وتقدر قيمتها بين 13 و19 ألف دولار.

هناك أيضا نص حلقة لمسلسل "سيمبسونس" الذي ظهر فيه هوكينغ أربع مرات خلال 10 سنوات. الحلقة المشار إليها كانت قد عرضت في 26 أيلول/سبتمبر 2010 ويتراوح سعرها في المعرض بين 2500 إلى 3800 دولار.

ستباع أيضا سترة لهوكينغ تعود إلى عام 2016 وتتراوح قيمتها بين 130 و190 دولارا.

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