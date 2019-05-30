وجهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأربعاء انتقادات شديدة لفيسبوك، قائلة إن رفض الشركة حذف فيديواتها المحرفة، يبين كيف ساهمت في التضليل ومكنت الروس من التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأضافت بيلوسي في مقابلة مع محطة إذاعة عامة في سان فرانسيسكو: "قلنا منذ البداية، مساكين فيسبوك، وقعوا من دون دراية ضحية لاستغلال الروس".

وتابعت "أقول من دون دراية، لأنهم الآن ينشرون شيئا يعرفون أنه تم التلاعب فيه".

وتعتبر بيلوسي أرفع سياسية تتهم فيسبوك بالسماح عن قصد بنشر معلومات مضللة من خلال منصتها خلال الانتخابات الرئاسية، في حين رأى كثير من السياسيين إن فيسبوك كان عليها التصرف بسرعة لوقف التضليل على منصاتها.

وظهر فيديو بيلوسي المحرف على الإنترنت الأسبوع الماضي، وانتشر بسرعة على فيسبوك ومنصات أخرى. وتظهر بيلوسي في الفيديو الذي تم خفض سرعته وهي تتحدث ببطء للإيحاء بأنها كانت ثملة.