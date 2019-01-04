بيلوسي تدعو ترامب لإلقاء خطاب حال الاتحاد

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس الرئيس دونالد ترامب إلى إلقاء الخطاب التقليدي عن حال الاتحاد أمام الكونغرس بكامل أعضائه في 29 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت بيلوسي عبر "تويتر": "دعوت دونالد ترامب إلى إلقاء خطابه عن حال الاتحاد أمام دورة مشتركة للكونغرس في 29 كانون الثاني/يناير 2019". ونشرت صورة للدعوة التي وجهتها إلى رئيس الولايات المتحدة.

وتقليديا، يدعو رئيس مجلس النواب الرئيس الأميركي إلى إلقاء هذا الخطاب السنوي أمام مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس.

وعادت الديموقراطية نانسي بيلوسي التي أصبحت رئيسة لمجلس النواب الخميس، لتشغل ثالث منصب في هرم السلطة السياسية الأميركية. وكانت شغلت المنصب نفسه من 2007 إلى مطلع 2011.

والرئيس ملزم إلقاء خطابه السنوي عن حال الاتحاد الذي يسمح له بأن يوضح سياسته للشعب الأميركي وممثليه في بداية السنة.

وكان الرئيس الأول للبلاد جورج واشنطن ألقى أول خطاب عن حال الاتحاد في الثامن من كانون الثاني/يناير 1790.