'حال الاتحاد'.. بيلوسي تجدد دعوة ترامب

جددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد دعوتها الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب حال الاتحاد أمام المجلس، بعد أيام على إلغاء الموعد الذي كان متفقا عليه لإلقاء الخطاب.

ودعت بيلوسي ترامب لإلقاء الخطاب في الخامس من شباط/فبراير المقبل بعد أن كان مقررا أن يلقيه الرئيس الثلاثاء.

وكان ترامب وافق الخميس على إرجاء إلقاء الخطاب بعد سجال مع رئيسة المجلس حوله.

وشكل خطاب حال الاتحاد نقطة خلاف بين ترامب وبيلوسي إبان تأجج أزمة الإغلاق الحكومي التي انتهت بتوصل البيت الأبيض والكونغرس لاتفاق مؤقت، الجمعة، حول التمويل الحكومي.