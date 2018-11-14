بيكسل 3.. مشكلة تقنية جديدة

تحدثت تقارير إعلامية أميركية في الآونة الأخيرة عن شكاوى بين مستخدمي جهاز غوغل الجديد "بيكسل 3" الذي طرح في الأسواق قبل حوالي ثلاثة أسابيع فقط.

وذكر موقع 9to5google.com أن البعض تحدث عبر منتديات ومواقع اجتماعية عن مشكلة ارتفاع درجة حراراة الجهاز بشكل كبير خلال شحنه ما يؤدي إلى توقفه عن العمل بشكل تام.

وذكرت تقارير أن هذا الأمر يحدث مع أي طريقة للشحن.

ووردت شكاوى من عدم قدرة الجهاز على تخزين الصور، ثم أعلنت غوغل أنها أصلحت عطلا أدى إلى هذه المشكلة.

وتحدث آخرون عن مشكلة اختفاء الرسائل النصية الخاصة بهم في تطبيق أندرويد للرسائل، لكن موقع "ذا فيرج" ذكر أن هذه المشكلة ليست منتشرة إلى حد كبير.

واختلفت التأويلات بشأن سبب المشكلة، البعض قال إنها حدثت بعد تحديث الجهاز آخر مرة هذا الشهر، لكن آخرين قالوا إنها واجهتهم الشهر الماضي أيضا.

موقع 9to5google.com ذكر أن البعض استرجع الرسائل المفقودة من خلال إلغاء آخر تحديثات لتطبيق الرسائل.

ونقلت مواقع أميركية عن متحدث باسم غوغل القول إن الشركة على علم بحدوث مشكلة تتعلق بالرسائل النصية في "عدد قليل" من أجهزة بيكسل 3 وإنها تعمل على حلها.