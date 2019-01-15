بيضة تصبح الأكثر إعجابا على إنستغرام

حطمت صورة لـ"بيضة دجاج"، الرقم القياسي لأكثر صورة تحصل على إعجاب في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث حصدت أكثر من 40 مليون إعجاب حتى الآن.

وبذلك تكون هذه الصورة قد أزاحت صورة سابقة لعارضة الأزياء كايلي جينر قد حققت 18 مليون لايك، من على عرش الأكثر إعجابا في إنستغرام.

وكان حساب يدعى @world_record_egg، قد نشر صورة وحيدة للبيضة على الحساب، فيما لا يعرف من صاحبه حتى الأن.

وقد افتتح الحساب خصيصا من أجل كسر الرقم القياسي الذي حققته كايلي جينر، 21 عاما.

وقد نشرت النجمة الأميركية فيديو على حسابها وهي تكسر بيضة على أحد الطرق، ردا على تحطيم رقمها القياسي.

يذكر أن صورة جينر التي نشرتها في شباط/فبراير الماضي وحصدت 18 مليون لايك، كانت لابنتها ستورمي ويبستر، ممسكة بإبهام والدتها.