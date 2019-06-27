طفلة أردنية تسحر 'أميركان غوت تالنت'

تشارك الفتاة إيمان بيشة في برنامج "أميركان غوت تالنت" في نسخته لعام 2019، واستطاعت تخطي المرحلة التجريبية بأداء أوبرالي مميز.

"أنا مرتبكة"، قالت بيشة عدة مرات أول ظهورها على المسرح، لكنها استطاعت أن تأسر لجنة التحكيم والحضور بصوتها الأوبرالي عندما صدحت بمقطع من أوبرا "توراندوت" من تأليف جياكومو بوتشيني.

وكانت بيشة، 10 سنوات، قد فازت في برنامج "عرب غوت تالنت" في 2017، والدها أردني يمتلك مصنعا للبوظة في فلوريدا ووالدتها أميركية.

وولدت النجمة الأميركية ذات الأصول العربية في العاصمة الأردنية عمان عام 2008، وهي شقيقة لأخوين، وانتقلت للعيش في الإمارات عام 2011، وانتقلت فيما بعد إلى الولايات المتحدة.