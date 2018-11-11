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رياضة

بيتيس يهزم برشلونة في عقر داره

لاعبو بيتيس يحتفلون بستجيل هدف ضد برشلونة

حقق فريق بيتيس مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن هزم المتصدر برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم.

وأنهى الفريق الضيف الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما جونيور فيريو في الدقيقة 20، وسانشيز خواكين في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني نجح ليونيل ميسي في تقليص الفارق عبر ضربة جزاء في الدقيقة 68، لكن بيتيس سجل هدفا ثالثا بعدها بثلاث دقائق عبر جيوفاني لو سيلسو، ومرة أخرى قلص الفريق الكاتلوني الفارق عبر أرتورو فيدال في الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق سجل بيتيس الهدف الرابع عبر سيرخيو كاتاليس، وفي الدقيقة 92 نجح ليو ميسي في تقليص الفارق لبرشلونة.

ورغم الخسارة ظل برشلونة متصدرا لفرق الدوري بـ24 نقطة ، بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس.

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