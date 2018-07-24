بيتكوين يعود بقوة.. أفضل سعر في شهرين

تجاوز سعر صرف العملة الرقمية "بيتكوين" حاجز الثمانية آلاف دولار، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وبلغ الثلاثاء 8342 دولارا للبيتكوين الواحد، وذلك بعد أسابيع من تضاؤل الاهتمام وانخفاض شهية المشترين.

وسجل سعر البيتكوين ارتفاعا تجاوز سبعة في المئة في الساعات الـ24 الأخيرة، وبذلك يكون قد ارتفع بـ20 في المئة في أسبوع.

وقال محللون إن الارتفاع مدفوع بتقارير عن اهتمام مؤسسات استثمارية بالعملة الرقمية ومبادرات حكومية في آسيا لتنظيم التعامل بالتبادل الرقمي للأصول، فيما تتعزز الشفافية والقدرة المؤسسية لمشاريع ريادية تتعلق بالعملة الرقمية.

وبنتائج الثلاثاء، يكون سعر البيتكوين ارتفع بمقدار الثلث في شهر واحد. وهو ما عزز توقعات بأن يشهد البيتكوين عودة إلى مستويات العام الماضي، حين تجاوز سعره 20 ألف دولار للبيتكوين الواحد.

وفي أداء هو الأفضل منذ ثمانية أشهر، بلغ معدل "سيطرة البيتكوين" 47 في المئة، وهو مؤشر على حصة بيتكوين من سوق العملات الرقمية.

ولم ينعكس أداء البيتكوين على بقية العملات الرقمية، إذ انخفض سعر عملة الإيثر واحدا في المئة في الساعات الـ24 الأخيرة، وانخفضت عملة ريبل 2.6 في المئة، وعملة بيتكوين كاش ثلاثة في المئة.