دي ميستورا: يجب عمل المزيد لأجل الدستورية السورية

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا إنه لا يزال "ينبغي عمل المزيد" في إطار الجهود لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحافي أنه سيرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء وإلى مجلس الأمن الخميس.

وكان وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا قد أعلنوا الثلاثاء أنهم يتوقعون اجتماع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم، وإطلاق عملية سلام سياسية قابلة للتطبيق.

وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع الوزراء الثلاثة مع دي ميستورا، قال الوزراء إن عمل اللجنة الجديدة ينبغي أن يحكمه "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء".