بوينغ ترشح هايلي لعضوية مجلس إدارتها

أعلنت شركة بوينغ الأميركية العملاقة للطيران الثلاثاء ترشيح نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة، لعضوية مجلس إدارتها.

وكانت هايلي قد غادرت منصبها في الأمم المتحدة والإدارة الأميركية في نهاية 2018، فيما شغلت قبل ذلك منصب حاكمة ولاية ساوث كارولاينا حيث يوجد مصنع كبير لبوينغ.

وأشادت هايلي (47 عاما) بشركة بوينغ ووصفتها بـ"الرائدة القوية في القطاع .. التي تفهم كذلك أهمية العمل الجماعي وبناء المجتمع من خلال شبكتها من المزودين في جميع الولايات الـ50 وحول العالم".

ويضم مجلس إدارة بوينغ المؤلف من 12 عضوا، أربع نساء حاليا. وسيصوت المساهمون في الشركة على تعيين هايلي في 29 نيسان/أبريل.

وتدرس شركة الطيران العملاقة إمكانية إطلاق طائرة جديدة متوسطة الحجم لتنضم إلى أسطولها الحالي الذي يشمل طائرة دريملاينر 787 التي يتم بناء جزء منها في ساوث كارولاينا.

وفي عام 2018 حققت بوينغ نحو 60 في المئة من عائداتها من الطائرات التجارية.

والجمعة أعلن ترامب ترشيحه كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة في كندا، لخلافة هايلي في منصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة.