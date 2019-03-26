بونجاح يقود الجزائر للفوز على تونس

حقق المنتخب الجزائري فوزه الأول على ضيفه التونسي منذ 2011 وجاء بنتيجة 1-صفر الثلاثاء في العاصمة الجزائر، وذلك في مباراة دولية ودية تدخل ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة الصيف المقبل في مصر.

ويدين "ثعالب الصحراء" بفوزهم الأول على تونس منذ المباراة الودية بينهما في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (1-صفر)، إلى الهداف بغداد بونجاح الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وهذه هي الهزيمة الثالثة لتونس في مبارياتها الأربع الأخيرة، بعد التي تعرضت لها أمام مصر (2-3) في تصفيات أمم إفريقيا 2019 دون أن يمنعها ذلك من البقاء في صدارة المجموعة أمام مضيف النهائيات، وأمام الجار المغربي وديا على أرضها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر (صفر-1)، بعد 5 أيام على الخسارة أمام "الفراعنة".

أما منتخب الجزائر الذي تصدر مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا أمام بنين، فلم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته السبع التي خاضها مع مدربه الجديد جمال بلماضي وكانت أمام بنين صفر-1 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.