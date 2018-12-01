بومبيو يدين اختبار إيران صاروخا باليستيا

ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت باختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس في انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووسط توتر بين واشنطن وطهران حول الصواريخ الباليستية حذر بومبيو في بيان نشر على تويتر من أن إيران تزيد من " اختبار الصواريخ ونشرها" وطالبها "بالكف عن هذه الأنشطة".

وقال في تغريدة على تويتر "النظام الإيراني اختبر صاروخا باليستيا متوسط المدى قادرا على حمل رؤوس متعددة".

وتابع أن هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الدولي، ومضى يقول "نندد بهذا العمل".