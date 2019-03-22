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بومبيو يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين

الرئيس اللبناني مع وزير الخارجية الأميركي الذي يجري زيارة إلى لبنان

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة محادثات مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين في بيروت آخر محطة ضمن جولته في الشرق الأوسط.

وعقد الوزير الأميركي اجتماعات مع كل من الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو إن محادثات بومبيو مع وزيرة الداخلية تطرقت إلى "التحديات الأمنية والإقليمية والداخلية التي يواجهها لبنان وكيفية المساعدة التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها لدعم جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان".

وخلال الاجتماع مع بري، بحث بومبيو عددا من الملفات المرتبطة بالاقتصاد اللبناني وتطبيق إصلاحات مهمة، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما جاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية.

وأضاف بالادينو في البيان أن بومبيو تحدث أيضا عن قلق الولايات المتحدة إزاء أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، والمخاطر التي يشكلها ذلك على أمن واستقرار وازدهار لبنان.

وأفادت مراسلة الحرة في بيروت بأن الوزير الأميركي سيلبي دعوة النائب ميشال معوض لمأدبة عشاء تجمع أركان قوى الـ14 من آذار وشخصيات سياسية ونيابية.

وتتمحور جولة بومبيو الجديدة بشكل خاص حول تعزيز الجهود ضد إيران. وجعلت إدارة ترامب من التصدي لـ"نفوذ طهران المزعزع للاستقرار" المحور الرئيسي لسياستها في المنطقة وتضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف.

وكان بومبيو قد قام بجولة في الشرق الأوسط في كانون الثاني/يناير دعا خلالها إلى "وحدة الصف" بمواجهة إيران، ونظم مؤتمرا في شباط/فبراير في بولندا سعيا لتوسيع "التحالف" ضد طهران.

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