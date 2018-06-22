ترامب: كوريا الشمالية دمرت أربعة مواقع للتجارب الصاروخية

أعلن الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بأعضاء إدارته يوم الخميس أن كوريا الشمالية دمرت أربعة مواقع للتجارب الصاروخية.

وقال ترامب خلال الاجتماع: "علاقتنا جيدة جدا (بكوريا الشمالية). لقد توقفوا عن إرسال الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالتسية".

وأضاف: "لقد دمروا أحد مواقع تجاربهم الكبيرة. في الواقع، إنهم دمروا أربعة مواقع تجارب كبيرة".

وصرح بومبيو خلال الاجتماع بالتقدم الذي حصل في ملف كوريا الشمالية منذ القمة التاريخية، وقال إن العديد من حلفاء الولايات المتحدة يدركون الإنجاز الحاصل في هذا المجال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت للصحافيين الخميس إن الوزير بومبيو يعتزم الاجتماع بمسؤولين من كوريا الشمالية في أقرب موعد ممكن لتنفيذ نتائج القمة التي عقدت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 حزيران/يونيو الماضي.

وأضافت ناورت أن اتصالات جرت مع بيونغ يانغ بعد القمة.

وأشارت إلى أن واشنطن ليس لديها في الوقت الحالي أية إعلانات بشأن اجتماعات.

وتوجت القمة التاريخية بتوقيع وثيقة مشتركة ستكون أساسا للعلاقات المستقبلية بين واشنطن وبوينغ يانغ.

وجاء في تلك الوثيقة: "تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية نحو إقامة نظام سلام طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية... التأكيد على التزام كوريا الشمالية بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".