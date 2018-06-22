بومبيو يعتزم لقاء مسؤولين من كوريا الشمالية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الخميس إن الوزير مايك بومبيو يعتزم الاجتماع بمسؤولين من كوريا الشمالية في أقرب موعد ممكن لتنفيذ نتائج القمة التي عقدت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 حزيران/يونيو الماضي.

وأضافت ناورت للصحافيين أن اتصالات جرت مع بيونغ يانغ بعد القمة.

وأشارت إلى أن واشنطن ليس لديها في الوقت الحالي أية إعلانات بشأن اجتماعات.

وكان الرئيس ترامب قد صرح خلال اجتماع بأعضاء إدارته يوم الخميس بأن العلاقات بين البلدين "جيدة للغاية" مشيرا إلى أن بيونغ يانغ أوقفت إطلاق صواريخ.

وصرح بومبيو خلال الاجتماع بالتقدم الذي حصل في ملف كوريا الشمالية منذ القمة التاريخية، وقال إن العديد من حلفاء الولايات المتحدة يدركون الإنجاز الحاصل في هذا المجال.

وتوجت القمة التاريخية بتوقيع وثيقة مشتركة ستكون أساسا للعلاقات المستقبلية بين واشنطن وبوينغ يانغ.

وجاء في تلك الوثيقة: "تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية نحو إقامة نظام سلام طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية... التأكيد على التزام كوريا الشمالية بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".