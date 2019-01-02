بومبيو يطالب بعودة أميركي محتجز في روسيا

طالب وزير الخارجية مايك بومبيو الأربعاء بعودة "فورية" للمواطن الأميركي بول ويلان المحتجز في روسيا بتهمة التجسس.

وقال بومبيو خلال زيارة له إلى البرازيل إن الولايات المتحدة تريد "تفسيرا" لتوقيف ويلان وهو جندي المتقاعد من مشاة البحرية الأميركية كان في زيارة لموسكو، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت أسرة ويلان قالت الثلاثاء إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف زميل سابق من مشاة البحرية وإنه بريء من تهم التجسس الموجهة إليه.

وقال ديفيد شقيق ويلان إنه كان نزيلا في فندق متروبول في موسكو الذي يقام فيه حفل الزفاف عندما اختفى.

وكتبت أسرة ويلان في بيان الثلاثاء: "براءته لا شك فيها ونثق في أن حقوقه ستحترم".

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن ويلان اعتقل الجمعة، دون أن يقدم أي تفاصيل عن طبيعة أنشطة التجسس المزعومة.

ووفقا للقانون الروسي، فقد يعاقب المدان بالتجسس بالسجن لفترة تتراوح بين عشرة أعوام و20 عاما.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية إن روسيا أبلغتها باعتقال ويلان وإن الوزارة تتوقع أن تسمح موسكو بتوفير دعم قنصلي له.