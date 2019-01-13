بومبيو: سأطلب من الرياض محاسبة قتلة خاشقجي

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد أنه سيطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض، "محاسبة" المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي من العاصمة القطرية الدوحة قبل أن يتوجه إلى السعودية "سنواصل الحديث مع ولي العهد والسعوديين لضمان محاسبة" المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبشأن أزمة العلاقات الخليجية، أكد بومبيو أن الصدع بين قطر وجيرانها في الخليج العربي استمر لفترة طويلة.

وقال الوزير الأميركي: "نحن أكثر قوة عندما نعمل سويا ونقيد النزاعات. عندما يكون لدينا تحد مشترك ، فإن النزاعات بين الدول ذات الأهداف المشتركة ليست مفيدة أبدا".

ويزور بومبيو دول مجلس التعاون الخليجي الست الذي تعصف به أزمة داخلية منذ صيف عام 2017.

وسيحاول بومبيو دفع قطر والسعودية إلى مصالحة خلال زيارة تأتي في وقت حساس بعد مرور ثلاثة أشهر على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان بومبيو أكد الخميس في خطاب في القاهرة حاول خلاله عرض استراتيجية متماسكة للرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط "حان الوقت لإنهاء الخصومات القديمة".

وتحاول الولايات المتحدة منذ عام ونصف العام من دون جدوى، إقناع السعودية وقطر بتجاوز الأزمة بينهما، بهدف التركيز على الهدف الأهم لواشنطن في المنطقة وهو التصدي للنفوذ الإيراني.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017.

وتتهم الدول الأربع الدوحة بالسعي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران العدوة اللدودة للسعودية، وبدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما تنفيه بشدة قطر التي سعت منذ ذلك الحين إلى تأكيد مشاركتها في مكافحة الإرهاب للولايات المتحدة.

وبالنسبة لواشنطن، فإن انهاء هذه الأزمة أمر حيوي لنجاح خطتها تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة إيران، يضم إضافة إلى دول الخليج مصر والأردن.

وأكد بومبيو في خطابه الخميس أن الإدارة الأميركية "تعمل على إقامة تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة".