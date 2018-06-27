بومبيو يدين "تكتيكات القمع الإيرانية" تجاه المتظاهرين

أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء "تكتيكات القمع غير المجدية للحكومة الإيرانية وسجن المتظاهرين والتنكر لإحباطات الإيرانيين".

وقال بومبيو في بيان إن "الحكومة الإيرانية تبذر موارد شعبها عبر مغامرتها في سورية ودعمها حزب الله وحماس والحوثيين ومن خلال طموحاتها لتوسيع برنامجها النووي بشكل فاضح".

وأضاف بومبيو أن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات "ستزيد من معاناة الشعب الإيراني".

وتابع "يجب ألا يتفاجأ أحد إذا استمرت التظاهرات في إيران، لأن الإيرانيين يطالبون قادتهم بمشاطرة ثروة بلادهم وتلبية حاجاتهم المشروعة".

وختم بومبيو بيانه بالقول "الإيرانيون متعبون من الفساد والظلم وعدم كفاءة قادتهم والعالم يسمع صوتهم".

وتشهد إيران منذ أربعة أيام احتجاجات شملت العاصمة طهران ومدنا أخرى نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وفوضى صرف العملات في البلاد.

اقرأ أيضا: مستمرة لليوم الرابع.. احتجاجات 'بازار إيران' تمتد خارج العاصمة

واندلعت موجة الاحتجاجات الجديدة في الـ24 من حزيران/يونيو في سوق لبيع الهواتف المحمولة في طهران ثم انتقلت إلى البازار الكبير في اليوم التالي عندما نظم أصحاب محال تجارية مسيرة نحو البرلمان قبل أن تفرقهم السلطات.